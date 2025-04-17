В Севастополе осудили кыргызстанца за избиение

В Севастополе гражданин Кыргызстана осужден за умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровья. Об этом сообщает издание «Севкор».

По его данным, конфликт произошел в сквере «300-летия Российского флота».

На кадрах с места происшествия видно, как мимо троих мужчин проходит компания. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

В результате инцидента пострадал как минимум один человек – приехавший в Севастополь житель города Брянска.

Кыргызстанцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев. Второй нападавший успел покинуть Российскую Федерацию, он объявлен в розыск, сообщили в издании со ссылкой на пресс-службу Ленинского райсуда.