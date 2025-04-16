Женщине обещали обменять юани на сомы и обманули почти на 3,5 миллиона сомов

Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Установлено, что 7 апреля неизвестный мужчина, через WhatsApp представившийся как Бахтиер Ходжи, предложил гражданке М.И. обменять 300 тысяч юаней на сомы. Она должна была перевести юани на электронный счет в Китай, а сомы в размере 3 миллионов 660 тысяч ей должны были передать наличными.

«В тот же день в одном из торговых центров столицы женщина встретилась с мужчиной по имени Саладин, который обманным путем, войдя в доверие, убедил ее перевести юани на электронный счет, после чего скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Сотрудники ГУУР МВД задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний К.С., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Милиция устанавливает соучастников задержанного.