Выявлена коррупция при выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых

Выявлена незаконная схема по предоставлению лицензии на добычу полезных ископаемых, сообщает ГКНБ КР.

Отмечается, что получены сведения в отношении ряда компаний, осуществляющих свою деятельность в нарушении законодательства КР в сфере недропользования.

«Установлено, что гражданин КР Ж.М. , работающий проектировщиком карьеров песчано-гравийной смеси (ПГС), вступив в преступный сговор с инспектором службы по земельному и водному надзору Чуй-Бишкекского регионального управления Ш.А., незаконно реализовал лицензию за $250 тысяч инвесторам из КНР. Указанные лица водворены в учреждение № 21 ГСИН», — говорится в сообщении.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия направленные на выявление фактов незаконной выдачи лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых, а также должностных лиц, причастных к вышеуказанным фактам.