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Происшествия

В Бишкеке Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с мотоциклом. Двое госпитализированы

В Бишкеке произошло ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и мотоцикла, в результате двух парней госпитализировали. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия. Авария произошла в ночь на 16 апреля на пересечении улиц 7 Апреля и Исакеева.

В УПСМ рассказали, что Sprinter ехал по улице 7 Апреля в южном направлении и на пересечении с улицей Исакеева начал разворачиваться. В этот момент в него врезался мотоцикл марки Suzuki, ехавший в северном направлении. В итоге 24-летний водитель мотоцикла и его 23-летний пассажир госпитализированы с переломами. В Центре экстренной медицины Бишкека рассказали, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326196/
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