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Происшествия

На Иссык-Куле за вымогательство задержан завотделом районного суда

В Иссык-Кульской области по подозрению в вымогательстве задержан завотделом районного суда. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

По данным ГКНБ КР, заведующий отделом Тюпского районного суда А.Э.А. вымогал 85 тысяч сомов за положительное решение вопроса об изменении приговора суда, несмотря на то что данный приговор был уже пересмотрен в кассационном порядке Верховным судом КР и оставлен в силе без изменения.

 А.Э.А. задержали при возврате ранее полученной взятки и водворили в СИЗО. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326183/
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