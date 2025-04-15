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Происшествия

Во Франции неизвестные обстреляли несколько тюрем из автомата

Во Франции сегодня на несколько тюрем совершено нападение. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на BFMTV.

Ночью на парковке возле тюрем в Люине и Валансе сожгли автомобили, а ворота тюрьмы Тулона обстреляли из автомата Калашникова. На машины возле тюрьмы в Марселе нанесли буквы DDPF (За права французских заключенных) аэрозольной краской. Источники BFMTV утверждают, что это была «скоординированная атака» в ответ на инициативу властей построить тюрьмы строгого режима для содержания наркоторговцев.

Министр юстиции Жеральд Дарманен прокомментировал инцидент на странице в X и назвал нападения «попытками запугивания».

«Тюремные учреждения стали мишенью для попыток запугивания, включая поджог автомобилей и стрельбу. Я направляюсь в Тулон, чтобы поддержать сотрудников тюрем. Страна сталкивается с наркоторговлей и принимает меры, которые глубоко затронут криминальные сети», — написал он.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции заявила, что возьмет расследование под свой контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326136/
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