Завозили iPhone 16 и Samsung S25 на $700 тысяч. В Таласе пресекли контрабанду

В Таласской области спецслужбы совместно с сотрудниками Пограничной службы пресекли незаконный ввоз дорогих сотовых телефонов. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

«Пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Кыргызстана крупной партии дорогих сотовых телефонов iPhone 16 и Samsung S25, примерная стоимость которых составляет более $700 тысяч. В настоящее время по факту проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых и других отчислений, а также причастных лиц к данному факту», — говорится в сообщении.

ГКНБ призывает граждан информировать о фактах незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу по следующим телефонам: 0312660475, 0312626504. Анонимность гарантируется.