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Происшествия

При получении 200 тысяч сомов задержан инспектор Счетной палаты

При получении взятки спецслужбы задержали действующего государственного инспектора Счетной палаты КР. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. 

«Установлено, что А.Э.А. осуществлял аудиторскую проверку по расходованию денег, выделяемых из республиканского бюджета субъектам образования (средние общеобразовательные школы) Иссык-Атинского района Чуйской области. При этом в целях извлечения материальной выгоды инспектор вымогал у работников образования 200 тысяч сомов за сокрытие выявленных недостатков и вынесение положительного аудиторского заключения», — говорится в сообщении. 

11 апреля чекисты задержали госинспектора Счетной палаты при получении 200 тысяч сомов. Постановлением Октябрьского районного суда его водворили в СИЗО до 10 июня. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326095/
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