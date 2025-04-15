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Борьба с коррупцией. Масштабная ротация военных комиссаров проходит в Минобороны

Министерство обороны проводит масштабную ротацию военных комиссаров по всей стране, продолжая активные меры по борьбе с коррупцией и усилению прозрачности в их деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявлены нарушения в работе ряда военных комиссариатов, в отношении некоторых должностных лиц возбуждены уголовные дела. Уточняется, что в настоящее время они задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Расследованием занимается Военная прокуратура, виновные понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Минобороны призывает военнослужащих и гражданское население сообщать о возможных фактах коррупции, отметив, что открытая и честная работа военных комиссариатов является залогом укрепления национальной безопасности и доверия общества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326040/
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