Борьба с коррупцией. Масштабная ротация военных комиссаров проходит в Минобороны

Министерство обороны проводит масштабную ротацию военных комиссаров по всей стране, продолжая активные меры по борьбе с коррупцией и усилению прозрачности в их деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, выявлены нарушения в работе ряда военных комиссариатов, в отношении некоторых должностных лиц возбуждены уголовные дела. Уточняется, что в настоящее время они задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Расследованием занимается Военная прокуратура, виновные понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Минобороны призывает военнослужащих и гражданское население сообщать о возможных фактах коррупции, отметив, что открытая и честная работа военных комиссариатов является залогом укрепления национальной безопасности и доверия общества.