Государству возвращен земельный участок в Нарынской области

ГКНБ возвращен земельный участок общей площадью 1,79 гектара, принадлежавший бывшему межколхозному строительному объединению Жумгальского района Нарынской области — ныне АО «Көкө-Мерен».

Сообщается, что МСО в период существования СССР осуществляло строительство в колхозах производственных и культурно-бытовых объектов.

«Установлено, что МСО в 2003 году под предлогом банкротства было реорганизовано в акционерное общество «Көкө-Мерен». Акционерами в качестве председателя был избран житель села Чаек Ч.Б. В связи с финансовыми затруднениями деятельность АО на протяжении долгих лет велась не полноценно, что привело к приостановлению его деятельности. В результате оставшиеся без присмотра здания и сооружения данной организации были разобраны местными жителями. Часть территории АО превратилась в пункт складирования угля, а другая часть оставалась заваленной мусором», — пояснили в ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ. Участок

Земельный участок АО «Көкө-Мерен» передан на баланс Чаекского айыльного аймака Жумгальского района.