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Происшествия

В Ошской области произошло землетрясение силой 4 балла

В Ошской области произошло землетрясение силой 4 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Уточняется, что очаг землетрясения располагался на территории города Оша. Подземные толчки были зафиксированы накануне, 14 апреля, в 23.11.

Эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-западу от села Кызыл-Кыштак и в 3 километрах к югу от города Оша.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в Оше — 4 балла, Кара-Суу — 3,5 балла, Ноокат — 3 балла, Узген − 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325993/
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