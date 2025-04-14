В Ала-Букинском районе сошел сель

В Ала-Букинском районе с горных оврагов сошел сель, который затопил двор одного жилого дома, унес два автомобиля и разрушил два моста. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, причиной наводнения стал дождь с градом, который прошел в селе Ак-Тайлак Джалал-Абадской области.

Позже ВАЗ-2017 нашли выше по течению у моста. Пострадавших нет.

На месте работают экскаваторы и сотрудники оперативной группы районного управления по чрезвычайным ситуациям. Ущерб уточняется.

Дорожное покрытие на внутренних дорогах уже восстановили, и движение в направлении сел Кок-Таш и Кок-Серек открыто в обе стороны.