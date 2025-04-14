В Чуйской области за неделю выявили более 5 тысяч нарушений ПДД

На территории Чуйской области с 4 по 11 апреля автоинспекторы выявили 5 тысяч 21 нарушение Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.
Из них:
— 80 протоколов составлено в отношении пьяных водителей;
— 160 водителей оштрафовали за управление авто без соответствующих документов;
— 11 водителей оштрафовали за тонирование лобового или боковых стекол без разрешительных документов;
— 149 протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации авто;
— 1 тысячу 556 водителей оштрафовали за превышение скорости;
— 1 тысячу 422 водителя оштрафовали за создание помех другим авто и несоблюдение дорожных знаков;
— 7 протоколов составлено за выезд на встречную полосу движения;
— 1 тысячу 636 водителей наказали за прочие нарушения ПДД.
Кроме того, из общего количества нарушений ПДД на штрафстоянку водворено 30 автомобилей. УОБДД Чуйской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.