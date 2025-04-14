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Происшествия

В Чуйской области за неделю выявили более 5 тысяч нарушений ПДД

На территории Чуйской области с 4 по 11 апреля автоинспекторы выявили 5 тысяч 21 нарушение Правил дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Из них:

— 80 протоколов составлено в отношении пьяных водителей;

— 160 водителей оштрафовали за управление авто без соответствующих документов;

— 11 водителей оштрафовали за тонирование лобового или боковых стекол без разрешительных документов;

— 149 протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации авто;

— 1 тысячу 556 водителей оштрафовали за превышение скорости;

— 1 тысячу 422 водителя оштрафовали за создание помех другим авто и несоблюдение дорожных знаков;

— 7 протоколов составлено за выезд на встречную полосу движения;

— 1 тысячу 636 водителей наказали за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, из общего количества нарушений ПДД на штрафстоянку водворено 30 автомобилей. УОБДД Чуйской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325952/
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