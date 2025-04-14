В городе Ош женщину задушили в своем доме. Задержан подозреваемый

Согласно информации пресс-службы УВД Оша, 14 апреля поступило сообщение об убийстве жительницы микрорайона «Ак-Тилек», 1987 года рождения.

На место происшествия выезжала оперативная группа и руководство УВД города Оша. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что женщина была задушена.

По данным следственной службы, подозреваемый проник в дом женщины с целью кражи, задушил ее, а затем угнал ее автомобиль. Также сообщается, что подозреваемый ранее проживал в этом доме в качестве квартиранта.

Задержан житель села Жапалак, 2006 года рождения. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.