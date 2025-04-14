В 2024 году в Кыргызстане зарегистрирован 151 факт применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Об этом сообщают в Национальном центре по предупреждению пыток со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По данным ведомства, из них по двум материалам возбуждены уголовные дела, которые направлены в суд. «По 143 материалам приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 6 материалов находятся на рассмотрении», — говорится в релизе.

В Наццентре добавляют, что с 2012 по 2023 год по статье «Пытки» судами рассмотрено пять уголовных дел в отношении 15 должностных лиц (преимущественно сотрудников правоохранительных органов), по итогам рассмотрения которых все лица были оправданы.

На данный момент Национальный центр мониторит рассмотрение одного из возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников Октябрьского РОВД. По итогам следствия действия сотрудников квалифицированы по статьям 137 «Пытки» и 343 «Вымогательство взятки» УК КР. Уголовное дело рассматривается Октябрьским районным судом города Бишкека.