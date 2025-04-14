В Бишкеке задержаны подозреваемые в грабежe с применением угроз

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, 11 апреля в УВД обратился гражданин С.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомых У. и А., которые 10 апреля в течение нескольких часов незаконно удерживали его на территории одного из автосервисов, расположенного по улице Чортекова.

«По словам заявителя, злоумышленники, угрожая физической расправой, заставили перевести 23 тысячи сомов на электронный кошелек, после чего скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР. В тот же день по горячим следам задержаны подозреваемые Ч.А., 1999 года рождения, и О.У., 1998 года рождения, и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

