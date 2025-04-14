В Таджикистане за сутки произошло четыре землетрясения: погиб трехлетний ребенок

В Таджикистане за сутки произошло четыре землетрясения. 13 апреля республика столкнулась с серией подземных толчков, которые вызвали разрушения в нескольких регионах.

Фото Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ

Одним из самых сильных стал утренний толчок магнитудой 5,9. Эпицентр находился в Раштском районе, в 171 километре к юго-востоку от Худжанда, очаг залегал на глубине 10 километров.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что последние подземные толчки магнитудой 5 зафиксированы накануне в 19.34.30 по местному времени. Эпицентр находился в 24 километрах к северо-востоку от райцентра Рашт, расположенного на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По данным EMSC, параметры происшествия подтверждены сейсмологами из нескольких международных организаций.

В центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ сообщили, что в результате подземных толчков погиб трехлетний ребенок. Частично разрушены 17 жилых домов и школа в районе Рашт.

На месте работают спасатели для устранения последствий.