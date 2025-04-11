В поисках «Принцессы дури» чекисты вышли на незаконный криптообменник

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности криптообменника Woody Exchange. По данным ведомства, он имеет причастность к международной транснациональной наркогруппировке.

Как сообщили в спецслужбах, 31 марта в Бишкеке в рамках борьбы с незаконным оборотом синтетических наркотиков задержан А.О., 2000 года рождения.

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По сведениям ГКНБ, подозреваемый прибыл в столицу в январе 2025-го для легализации денег посредством электронных кошельков и банковских счетов. Эти средства, как отмечается, выручены от продажи синтетических наркотиков через интернет-наркомагазины, входящие в состав сети «Принцесса дури» и функционирующие на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Уточняется, что потом деньги должны были быть отправлены организаторам наркомагазинов через созданный на территории КР криптообменник Woody Exchange.

По месту проживания задержанного обнаружены около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые, по данным ГКНБ, использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

«Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты так называемых дропов от реализации синтетических наркотиков составляло около $40-50 тысяч, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблизительно составляет 240 миллионов сомов», — уточнили в спецслужбах.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.