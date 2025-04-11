Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает

пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 2 апреля в рамках уголовного дела по статье 332 (изготовление и распространение экстремистских материалов) УК КР был задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» Ж.А., 1983 года рождения, который распространял радикальные идеи и активно манипулировал сознанием своих последователей, побуждая их к различным действиям.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты агитационные материалы, литература и иные документы, относящиеся к данной запрещенной организации.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.