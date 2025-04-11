13:27
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Происшествия

Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»

Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает 
пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 2 апреля в рамках уголовного дела по статье 332 (изготовление и распространение экстремистских материалов) УК КР был задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» Ж.А., 1983 года рождения, который распространял радикальные идеи и активно манипулировал сознанием своих последователей, побуждая их к различным действиям.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты агитационные материалы, литература и иные документы, относящиеся к данной запрещенной организации.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325680/
просмотров: 299
Версия для печати
Популярные новости
Штормовое предупреждение: с&nbsp;10&nbsp;апреля в&nbsp;КР ожидаются ливневые дожди, сели Штормовое предупреждение: с 10 апреля в КР ожидаются ливневые дожди, сели
Проникли в&nbsp;дом и&nbsp;пытали. В&nbsp;разбое подозревают военных и&nbsp;членов ОПГ Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
В&nbsp;Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с&nbsp;друзьями, упал в&nbsp;реку В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
13:25
В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевых операций В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевы...
13:18
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
13:03
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»
12:50
Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых