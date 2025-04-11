Задержаны глава Судебного департамента Джалал-Абада и ревизор Счетной палаты

ГКНБ сообщает, что за коррупционные преступления задержаны начальник Джалал-Абадского областного управления Судебного департамента и государственный инспектор Счетной палаты.

Выявлены факты формального проведения тендеров, связанных с расходами на переезд в новое здание областного суда, разборка и сборка мебели и другое.

«При этом установлено, что денежные средства, направленные на эти цели, были перечислены аффилированным фирмам, далее обналичены и присвоены начальником управления судебного департамента Джалал-Абадской области Т.А.Т.

Также установлено, что в феврале 2025 года со стороны государственного инспектора Счетной палаты КР Ж.З.С. была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Джалал-Абадского управления Судебного департамента, в ходе которой за сокрытие выявленных нарушений путем вымогательства он получил от руководителя Судебного департамента денежные средства. В свою очередь, руководитель департамента оформил своим подчиненным премиальные выплаты, а затем собрал у них эти денежные средства», — говорится в сообщении.

Проведенной дополнительной проверкой с привлечением частных аудиторов выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств работниками судебного департамента на 7 миллионов сомов.

В рамках возбужденных уголовных дел задержаны начальник управления Судебного департамента Джалал-Абадской области Т.А.Т. и инспектор Счетной палаты Ж.З.С., ведется следствие.