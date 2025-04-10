Штормовое предупреждение: с 10 апреля в КР ожидаются ливневые дожди, сели

С 10 апреля в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода с ливневыми дождями, особенно в горных и предгорных районах Ошской, Баткенской и Иссык-Кульской областей. Ожидаются сели. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Кроме того, с 10 по 11 апреля в горах и на трассе Ош — Сары-Таш — Иркештам (особенно на перевале Талдык, 160–179-й километры) прогнозируются снежные лавины, заносы, накат и гололед.

Водителям при проезде лавиноопасных участков настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между машинами.