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Сотрудники вуза в Баткене подозреваются в присвоении более 14 миллионов сомов

Государственный комитет национальной безопасности заявил о присвоении бюджетных средств в Баткенском государственном университете в период с 2020 по 2024 год.

По данным спецслужбы, деньги студентов, которые они оплачивали за учебу, не поступали в бюджет образовательного учреждения. Так, по версии следствия, за четыре года ответственные лица университета присвоили 14 миллионов 447 тысяч 200 сомов.

«Кроме того, систематически осуществлялись необоснованные заграничные командировочные выплаты работникам и студентам на сумму 2 миллиона 875 тысяч 300 сомов», — сообщили в ГКНБ.

По результатам аудиторской проверки общая сумма ущерба составила 17 миллионов 322 тысячи 500 сомов.

Возбуждено уголовное дело статье 210 (присвоение и растрата вверенного имущество в особо крупном размере) УК КР. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности должностных лиц и возмещению ими ущерба.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325559/
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