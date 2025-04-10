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Происшествия

У мужчины взяли дорогое авто и, не расплатившись, продали другому

В Аламединском районе правоохранители задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. 

В милиции рассказали, что 14 марта в ОВД Аламединского района обратился мужчина, который просил принять меры в отношении знакомого. По его словам, в апреле 2024 года Ш.И. взял у него автомобиль Kia Sorento 2021 года выпуска. Машину оценили в $37 тысяч 500, но Ш.И. тогда отдал только $10 тысяч, а остальную сумму обещал предоставить в течение двух месяцев. 

Позже мужчина продал авто, а вырученные деньги оставил себе, не вернув заявителю оставшиеся $27 тысяч 500. Общий ущерб составил 2 миллиона 430 тысяч 500 сомов. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 33-летнего Ш.И., которого водворили в ИВС. Проданный автомобиль был изъят, признан вещественным доказательство и передан по принадлежности заявителю. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325544/
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