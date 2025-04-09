Житель Джети-Огуза добровольно вернул государству 14 гектаров земли

Госкомитет национальной безопасности продолжает работу по возврату незаконно используемых земельных участков в государственную собственность.

Как сообщили в ведомстве, установлено, что житель Джети-Огузского района с 1999 года незаконно пользовался участком площадью 14 гектаров, который числится на балансе сельской управы Ак-Добо Иссык-Кульской области.

Фото пресс-центра ГКНБ

В ходе проверки гражданин, осознавая противоправность своих действий, добровольно передал участок на баланс сельской управы Оргочор Джети-Огузского района.