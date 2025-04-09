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Происшествия

В Бишкеке транссексуалы избили иностранца. Подробности от милиции

Трое парней задержаны в Бишкеке по подозрению в избиении иностранного гражданина. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел Ленинского района.

Сообщение об инциденте поступило в УВД 6 апреля около 4.30. Отмечалось, что трое неизвестных парней, переодетых в женщин, избивают иностранца. Позже видеозапись происшествия также распространили в социальных сетях.

Данный факт зарегистрирован в автоматизированной информационной системе Журнала учета информации УВД Ленинского района. Начата доследственная проверка.

В отделение милиции доставлены граждане Кыргызстана К.Н., 2002 года рождения, А.Т., 2000 года рождения, К.М., 2001 года рождения, а также пострадавший — гражданин иностранного государства С.К., 1992 года рождения.

По результатам доследственной проверки материалы переданы в службу общественной безопасности УВД Ленинского района для принятия мер в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В отношении К.Н и А.Т. выписаны протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Они водворены в камеру временного пребывания УВД Ленинского района. В отношении третьего задержанного не принято каких-либо мер, поскольку он не учавствовал в избиении иностранца.

В то же время в отношении пострадавшего иностранца составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 431 «Нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда» Кодекса о правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325432/
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