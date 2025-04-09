В Токмаке за сутки угнали два авто. Задержан ранее судимый 23-летний парень

В городе Токмаке за сутки угнали два авто. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Чуйской области.

Первое заявление поступило от 25-летнего Н.Б. По его словам, его автомобиль марки Volkswagen Vento был угнан в ночь на 8 апреля со двора его дома. Второе заявление поступило от женщины, которая заявила, что ее автомобиль марки Volkswagen Passat был угнан 7 апреля. Были возбуждены дела по статье «Угон» УК КР.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за угоны авто 23-летний М.С., которого задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.