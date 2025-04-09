12:02
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Происшествия

Пресечена попытка контрабанды 100 аквариумных черепах

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 8 апреля  пограничники КПП «Достук-автодорожный» задержали гражданина, пытавшегося незаконно провезти крупную партию аквариумных черепах через кыргызско-узбекскую государственную границу.

В ходе стандартной процедуры паспортного контроля пограничники обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, направлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан.

При досмотре выяснилось, что гражданин Кыргызстана С.М., 1991 года рождения, пытался провезти в рюкзаке 100 живых аквариумных черепах, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Задержанный признался, что получил черепах от неизвестного лица с просьбой перевезти их через границу.

В ходе проверки выяснилось, что у гражданина отсутствовали необходимые документы, разрешающие перевозку животных через границу.

Задержанный и конфискованные черепахи были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Черепашки

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325362/
просмотров: 240
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в&nbsp;избиении коллеги В Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в избиении коллеги
В&nbsp;Токмаке парень привязал к&nbsp;батарее девушку, требуя выйти за&nbsp;него замуж В Токмаке парень привязал к батарее девушку, требуя выйти за него замуж
Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы &#8470;&nbsp;67&nbsp;частникам Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам
Государству добровольно вернули здание&nbsp;&mdash; памятник истории и&nbsp;культуры&nbsp;КР Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР
Бизнес
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
MBANK Travel Day: как это было и&nbsp;почему это важно для туристического бизнеса MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
В&nbsp;Бишкеке пройдет международный турнир по&nbsp;боксу среди профессионалов В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди профессионалов
9 апреля, среда
12:01
США возобновляют гуманитарную помощь шести странам — Reuters США возобновляют гуманитарную помощь шести странам — Re...
11:56
У КР не возникнет проблем из-за строительства канала Афганистаном — Минэнерго
11:53
В Токмаке за сутки угнали два авто. Задержан ранее судимый 23-летний парень
11:48
Рост экономики Кыргызстана под угрозой инфраструктурных ограничений — АБР
11:39
Пресечена попытка контрабанды 100 аквариумных черепах