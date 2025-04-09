Пресечена попытка контрабанды 100 аквариумных черепах

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 8 апреля пограничники КПП «Достук-автодорожный» задержали гражданина, пытавшегося незаконно провезти крупную партию аквариумных черепах через кыргызско-узбекскую государственную границу.

В ходе стандартной процедуры паспортного контроля пограничники обратили внимание на подозрительное поведение гражданина, направлявшегося из Кыргызстана в Узбекистан.

При досмотре выяснилось, что гражданин Кыргызстана С.М., 1991 года рождения, пытался провезти в рюкзаке 100 живых аквариумных черепах, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Задержанный признался, что получил черепах от неизвестного лица с просьбой перевезти их через границу.

В ходе проверки выяснилось, что у гражданина отсутствовали необходимые документы, разрешающие перевозку животных через границу.

Задержанный и конфискованные черепахи были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.