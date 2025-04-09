В Чуйской области пьяный водитель внедорожника не подчинился автоинспекторам и оказал сопротивление. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

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Инцидент произошел 8 апреля примерно в 17.45 на 53-м километре трассы Бишкек — Торугарт. Автоинспекторы остановили внедорожник марки Lexus-570, водитель которого не подчинился требованиям правоохранителей и уехал. Автоинспекторы проследовали за внедорожником и остановили авто. Водитель оказал сопротивление. Им оказался 40-летний М.Э., который, как оказалось, управлял авто в нетрезвом состоянии. Ему выписали два протокола, а авто водворили на штрафстоянку.