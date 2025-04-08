Здание, расположенное в Бишкеке по улице Раззакова, возвращено в собственность государства. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что это двухэтажное здание площадью 772,6 квадратных метра с земельным участком в 2 тысячи 900 квадратных метров незаконно приватизировано в 1995 году.

Читайте по теме Почему фонду Майрам Акаевой позволили превратить культурное наследие в бизнес

«Юридическое лицо незаконно приватизировало данное имущество социального назначения, являющееся памятником истории и культуры КР, за 10 тысяч 759 сомов. В ходе следственных мероприятий владелец данного объекта изъявил желание передать в пользу государства двухэтажное здание, которое использовалось им в коммерческих целях», — подчеркнули в ГКНБ.

Там добавили, что здание передано на баланс Госагентства по управлению госимуществом и будет использоваться в социальных целях.