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Происшествия

Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР

Здание, расположенное в Бишкеке по улице Раззакова, возвращено в собственность государства. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что это двухэтажное здание площадью 772,6 квадратных метра с земельным участком в 2 тысячи 900 квадратных метров незаконно приватизировано в 1995 году.

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 «Юридическое лицо незаконно приватизировало данное имущество социального назначения, являющееся памятником истории и культуры КР, за 10 тысяч 759 сомов. В ходе следственных мероприятий владелец данного объекта изъявил желание передать в пользу государства двухэтажное здание, которое использовалось им в коммерческих целях», — подчеркнули в ГКНБ.

Там добавили, что здание передано на баланс Госагентства по управлению госимуществом и будет использоваться в социальных целях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325287/
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