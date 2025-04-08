В Бишкеке Toyota Camry сбила скутериста. Парня госпитализировали

В Бишкеке Toyota Camry сбила скутериста. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

ДТП произошло сегодня, 8 апреля, примерно в 12.30 в жилмассиве «Бакай-Ата». В Сети распространяются ролики, на которых видно, как медики оказывают помощь лежащему на дороге парню. Его госпитализировали.

В пресс-службе УПСМ рассказали 24.kg, что на месте работают автоинспекторы. Автомобиль Toyota Camry будет водворен на штрафстоянку вместе со скутером. Водителя авто доставят в наркологию, а далее в следственную службу для разбирательств.