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Происшествия

В Бишкеке Toyota Camry сбила скутериста. Парня госпитализировали

В Бишкеке Toyota Camry сбила скутериста. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.

ДТП произошло сегодня, 8 апреля, примерно в 12.30 в жилмассиве «Бакай-Ата». В Сети распространяются ролики, на которых видно, как медики оказывают помощь лежащему на дороге парню. Его госпитализировали.

В пресс-службе УПСМ рассказали 24.kg, что на месте работают автоинспекторы. Автомобиль Toyota Camry будет водворен на штрафстоянку вместе со скутером. Водителя авто доставят в наркологию, а далее в следственную службу для разбирательств.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325260/
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