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Происшествия

В Нарыне на баланс мэрии возвращен участок в 1,28 гектара

Государственный комитет национальной безопасности вернул земельный участок в Нарыне общей площадью 1,28 гектара, ранее состоящий на балансе акционерного общества «Тулпар».

Как сообщили в спецслужбах, в 1992 году нарынская автобаза объединения «Кыргызагростройтранс» преобразована в акционерное общество «Тулпар», несмотря на отсутствие заявления трудового коллектива на смену формы собственности.

«Также установлено, что акционеры на протяжении долгих лет игнорировали выявленные нарушения, выраженные в неуплате налогов, отсутствии учета и регистрации акций, движении активов, смене совета директоров общества и другом», — отметили в ГКНБ.

Уточняется, что по результатам разъяснительных бесед основные акционеры предприятия приняли решение добровольно передать земельный участок на баланс мэрии Нарына.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325081/
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