В одном из заведений Бишкека произошла драка. Зачинщиков увезла милиция

В ночь с 6 на 7 апреля в одном из развлекательных заведений Бишкека произошла драка. Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, в службу 102 поступил соответствующий вызов.

По данному факту начата доследственная проверка, двое граждан 2000 года рождения доставлены в следственную службу районного управления. В их отношении составлен протокол на основании статьи 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Милиция призвала жителей и гостей столицы соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах.