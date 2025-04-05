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Происшествия

В Сыктывкаре кыргызстанец приговорен к 8,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков

В Сыктывкаре кыргызстанец приговорен к 8,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков. Городской суд признал виновным 32-летнего уроженца КР в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Мужчину приговорили к сроку в колонии строгого режима с дополнительным штрафом в 300 тысяч рублей.

Сыктывкарского городского суда
Фото Сыктывкарского городского суда. В Сыктывкаре кыргызстанец приговорен к 8,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков

«Следствие установило, что в июле — сентябре 2023-го осужденный, находясь в Сыктывкаре, получил от сообщников посылку с автомобильным сабвуфером, внутри которого находилось 2,9 килограмма запрещенных веществ. Он должен был расфасовать и реализовать наркотики на территории региона. Однако в конце сентября оперативники управления ФСБ по Республике Коми поймали злоумышленника с поличным, предотвратив распространение опасного товара», — говорится в сообщении.

Суд принял во внимание сотрудничество подсудимого со следствием и отсутствие предыдущих судимостей, однако тяжесть преступления не позволила ограничиться более мягким наказанием.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325018/
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