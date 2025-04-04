Большая ветка упала на авто в Бишкеке и чуть не задела прохожего

В Бишкеке большая ветка упала на припаркованное авто, и чуть не задело прохожего. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, на пересечении улиц Уметалиева и Чокморова. По словам читателя, ветка упала на припаркованное авто и чуть не задела его, когда он проходил мимо этой машины по тротуару. Мужчина жалуется на плохую работу сотрудников муниципальной службы «Зеленстрой», которые допустили, чтобы такая большая ветка висела над парковкой.