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Происшествия

Большая ветка упала на авто в Бишкеке и чуть не задела прохожего

В Бишкеке большая ветка упала на припаркованное авто, и чуть не задело прохожего. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия. 

Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, на пересечении улиц Уметалиева и Чокморова. По словам читателя, ветка упала на припаркованное авто и чуть не задела его, когда он проходил мимо этой машины по тротуару. Мужчина жалуется на плохую работу сотрудников муниципальной службы «Зеленстрой», которые допустили, чтобы такая большая ветка висела над парковкой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324952/
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