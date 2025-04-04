15:25
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Происшествия

Государству возвращены участки центрального рынка города Кара-Суу

На баланс государства возвращены земельные участки общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров, расположенные на территории рынка города Кара-Суу. Об этом сообщают в ГКНБ.

«При оформлении земельных участков были нарушены требования земельного законодательства. Территория указанного рынка относится к категории земель «сельскохозяйственного назначения», однако фактически использовалась в коммерческих целях, что подтверждается официальными данными государственного предприятия «Кыргызгипрозем».

Установлено, что бывшим владельцам указанной территории рынка поступали денежные средства в виде арендной платы от 250 до 300 тысяч сомов ежемесячно, а средняя стоимость одной торговой точки составляет около $60 тысяч», — говорится в сообщении.

Земельные участки возвращены на баланс государства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Территория рынка

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324943/
просмотров: 336
Версия для печати
Популярные новости
Доставили в&nbsp;реанимацию. Медики о&nbsp;состоянии пострадавшей в&nbsp;парке Панфилова Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова
В&nbsp;Бишкеке задержана группа по&nbsp;подозрению в&nbsp;изготовлении гашишного масла В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла
В&nbsp;Александровке ночью легковушка врезалась в&nbsp;припаркованный на&nbsp;трассе прицеп В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
Водителя, ударившего патрульного в&nbsp;Бишкеке, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, ударившего патрульного в Бишкеке, водворили в ИВС
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
4 апреля, пятница
15:04
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход селевых потоков Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сх...
14:45
Кровные родственники. Минздрав намерен упорядочить трансплантацию органов
14:44
В ЖК просят не запрещать религиозным деятелям баллотироваться в депутаты
14:39
Более 640 человек отравились шаурмой в Турции
14:28
Минюст предлагает отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях