Национальному центру онкологии и гематологии возвращена часть его территории

ГКНБ КР выявил факт незаконного присвоения земельного участка Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения (далее — НЦОГ).

По данным спецслужбы, бывший заместитель директора К.О.И. фактически присвоил земельный участок площадью 0,46 гектара.

Отмечается, что в 1997 году замдиректора инициировал заключение договора об аренде этого участка для временного гаража на 60 автомобилей. Однако в последующем он без каких-либо правоустанавливающих документов и разрешений незаконно построил несколько одноэтажных жилых домов. В одном из них он проживал сам на протяжении 28 лет.

По данным ГКНБ, данный земельный участок не значится на балансе мэрии Бишкека либо Наццентра, за 28 лет участку не присвоили идентификационный код в кадастровых органах. В спецслужбе добавили, что на этой территории также был построен отдельный операционный блок и бильярдное заведение.

В результате разбирательств договор между К.О.И. и медицинским учреждением был расторгнут, участку присвоен идентификационный код и далее 0,46 гектара будут переданы на баланс государства.