13:03
USD 86.77
EUR 93.69
RUB 1.03
Происшествия

Национальному центру онкологии и гематологии возвращена часть его территории

ГКНБ КР выявил факт незаконного присвоения земельного участка Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения (далее — НЦОГ).

По данным спецслужбы, бывший заместитель директора К.О.И. фактически присвоил земельный участок площадью 0,46 гектара.

Отмечается, что в 1997 году замдиректора инициировал заключение договора об аренде этого участка для временного гаража на 60 автомобилей. Однако в последующем он без каких-либо правоустанавливающих документов и разрешений незаконно построил несколько одноэтажных жилых домов. В одном из них он проживал сам на протяжении 28 лет.

По данным ГКНБ, данный земельный участок не значится на балансе мэрии Бишкека либо Наццентра, за 28 лет участку не присвоили идентификационный код в кадастровых органах. В спецслужбе добавили, что на этой территории также был построен отдельный операционный блок и бильярдное заведение.

В результате разбирательств договор между К.О.И. и медицинским учреждением был расторгнут, участку присвоен идентификационный код и далее 0,46 гектара будут переданы на баланс государства. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324787/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение с ножевым ранением в Бишкеке. Задержанными оказались члены ОПГ
Раскрыто убийство десятилетней давности, совершенное по заказу Кадыра Досонова
Легализация контрабанды. Задержаны должностные лица ГНС
Государству возвращены земельные участки в Иссык-Кульской области
ГКНБ вернул мэрии Узгена земельный участок более гектара
Расследование в Политехе. Уволены два преподавателя, 153 студента отчислены
ГКНБ прокомментировал ролик Болота Темирова, где чекисты якобы запугивают детей
По факту мошенничества задержан бывший начальник управления при МЧС
Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: решение принято кабмином
ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору за выступление на концерте
Популярные новости
Доставили в&nbsp;реанимацию. Медики о&nbsp;состоянии пострадавшей в&nbsp;парке Панфилова Доставили в реанимацию. Медики о состоянии пострадавшей в парке Панфилова
В&nbsp;Александровке ночью легковушка врезалась в&nbsp;припаркованный на&nbsp;трассе прицеп В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
В&nbsp;Бишкеке задержана группа по&nbsp;подозрению в&nbsp;изготовлении гашишного масла В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла
В&nbsp;доме у&nbsp;бишкекчанина нашли наркотики на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов В доме у бишкекчанина нашли наркотики на 10 миллионов сомов
Бизнес
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
3 апреля, четверг
12:59
На вакантную должность аудитора Счетной палаты попросили назначить женщину На вакантную должность аудитора Счетной палаты попросил...
12:57
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
12:51
Национальному центру онкологии и гематологии возвращена часть его территории
12:48
Саммит Евросоюз — Центральная Азия. Безопасность — важная тема для региона
12:38
Новый Трудовой кодекс. Ужесточена ответственность за задержку зарплаты