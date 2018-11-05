На Иссык-Куле милиционеров обвинили в убийстве парня после пыток

Житель села Бору-Баш Нурлан Асанбеков обвинил сотрудников милиции в пытках, после которых умер 18-летний парень. Об этом в социальной сети Facebook сообщает правозащитная организация «Вентус».

В обращении к президенту Нурлан Асанбеков заявил, что 22 октября его 18-летнего сына задержали милиционеры. Правоохранители, со слов отца, избили и убили его сына.

«Я прошу наказать этих людей. Моего сына пытали, надев пакет на голову. Его били бутылкой, наполненной водой», — рассказал Нурлан Асанбеков.

В УВД Иссык-Кульской области заявили, что 18-летнего Эрмека Касымова нашли повешенным на дереве в поле 22 октября.

«Нурлан Асанбеков в обращении не упомянул, что его сына нашли повешенным. Это обстоятельство указывает на неправдивость озвученных им фактов. Девятнадцатого октября в ОВД Ак-Суйского района с заявлением обратилась жительница села Бору-Баш. Она указала, что в ночь с 13 на 14 октября неизвестные взломали стену сарая и украли трех овец. В этот же день по подозрению в краже задержали Эрмека Касымова. Он признался, что украл скот и продал его за 12 тысяч сомов. На эти деньги он купил своей девушке мобильный телефон. По факту возбудили уголовное дело по статье «Скотокрадство» УК КР», — прокомментировали в УВД.

В ведомстве отметили, что обратившийся к президенту Нурлан Асанбеков ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности и два раза судим за изнасилование и скотокрадство. По факту гибели Эрмека Касымова проводится проверка прокуратурой Ак-Суйского района и отдела внутреннего расследования СБ МВД КР по Иссык-Кульской области.