Смог над Бишкеком. В чем виновата ТЭЦ?

Бишкекчане задыхаются от смога. Анализ воздуха показал, что местами предельно допустимая норма содержания вредных веществ превышена в несколько раз. Премьер-министр обратил внимание на проблему и поручил уменьшить токсичные выбросы на столичной ТЭЦ. Правда, на самой теплоцентрали уверяют, что главный источник смога вовсе не станция.

Какая труба лучше?

Сегодня для журналистов специально организовали пресс-тур на теплоэлектроцентраль. Главная цель — доказать, что с соблюдением норм на объекте все нормально и выбросы контролирует специальная аппаратура.

На сегодня ТЭЦ Бишкека несет нагрузку в 290 мегаватт. Из них 140-150 мегаватт вырабатывает один новый блок, остальное — старое оборудование. Необходимости запускать второй модернизированный блок нет: зима в этом году довольно теплая.

«Новый блок работает исключительно на местном угле. Он так изначально создавался. А вот старые котлоагрегаты работают на импортном — казахском — угле», — сообщил директор ТЭЦ.

Опровергает он и сообщения о том, что в смоге над Бишкеком виновата новая труба. Якобы она значительно ниже той, что была раньше. Отсюда и все проблемы.

«Подобные сообщения не соответствуют действительности. Высота новой трубы 150 метров . Это на 50 метров выше той, что стояла до модернизации. На это никто не обращает внимания, но это играет важную роль», — отметил Омуркул уулу Нурлан.

Как контролируют выбросы

На ТЭЦ есть отдельный пульт управления выбросами. Очистка воздуха после топки происходит автоматически. Около 80 процентов сгоревшего топлива собирается в шнековой ванне в нижней части котла и экспортируется в золошлакоотвалы. Остальная часть проходит через электрофильтры. Новое оборудование включает и систему сероочистки, которая окончательно очищает попадающий в атмосферу дым.

Выходящий из новой трубы ТЭЦ дым очищен от вредных веществ на 99,9 процента, а из старой — на 92-93 процента.

«У нас постоянный мониторинг выбросов. На новых котлах есть специальный пункт управления, где на компьютере отображаются все данные. Нас проверяют экологи. Да и нам невыгодно делать много вредных выбросов. За это предусмотрен крупный штраф, поэтому мы не допускаем превышения ПДК. В 2017 году по сравнению с 2016-м выбросы в атмосферу снизились на 20 процентов», — уверяет Омуркул уулу Нурлан.

Директор ТЭЦ особо отметил, что выбросов тяжелых металлов в атмосферу теплоцентраль не делает. Впрочем, определить, насколько хорошо с экологической точки зрения работает новое оборудование, можно и без специальных приборов. Достаточно лишь посмотреть на дым, который выходит из старой и новой труб. Первый слегка сероватый. А дым из новой трубы идеально белый. По мнению директора столичной ТЭЦ, именно это и говорит о том, что экологии наносится минимальный ущерб.

Кто же виноват в смоге?

Какие бы фильтры на ТЭЦ ни стояли, смог в Бишкеке не уменьшается. Омуркул уулу Нурлан говорит, что вина станции, конечно, есть. Но она не настолько велика, как представляют в социальных сетях.

Загрязнение атмосферы происходит не только из-за ТЭЦ Бишкека, есть и другие факторы. Доля загрязнения городского воздуха от ТЭЦ — 14 процентов. Омуркул уулу Нурлан

Все соответствующие службы уже обсуждали вопрос в мэрии Бишкека. Экологи даже представляли данные о том, в каких районах столицы воздух загрязнен больше всего. Оказалось, в районе ТЭЦ загрязненность ниже среднего.

Самыми загрязненным в столице является район «Джала», где находятся две крупные новостройки, и территория ниже проспекта Жибек Жолу.

«К решению проблемы загрязненности воздуха надо подходить комплексно. Мы со своей стороны готовы принимать меры для нормализации ситуации. На 2018 год запланирован ремонт четырех старых котлоагрегатов. Будут заменены и электрофильтры, чтобы они очищали воздух еще лучше», — заверил Омуркул уулу Нурлан.