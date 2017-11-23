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Общество

Райкан Тологонов будет отбывать срок в колонии в № 47. Там уже сидит Текебаев

Райкан Тологонов будеть отбывать свой срок в колонии № 47. Об этом ИА «24.kg» сообщила его супруга Чолпон Кошоева.

По ее словам, при определении места отбывания наказания учли ходатайства родственников о состоянии его здоровья.

«Он будет находиться в колонии № 47 под наблюдением врачей. Как я поняла, там есть закрытая и открытая зоны. Райкан Тологонов будеть сидеть в открытой, а Омурбек Текебаев, оказывается, находится в закрытой. Его (Райкана Тологонова. — Прим. ИА «24.kg») на днях должны из СИЗО-1 перевести в колонию № 47», — рассказала Чолпон Кошоева.

Ранее она сообщила, что Райкан Тологонов отказался обжаловать решение Первомайского суда из-за состояния здоровья. Приговор вступил в силу.

Райкан Тологонов признан виновным по обвинению в организации мародерств 7 апреля 2010 года и приговорен к 15 годам лишения свободы, к нему применили несколько амнистий, поэтому срок сокращен до 5,3 года.
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