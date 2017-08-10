Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана

Специалист Государственного комитета информационных технологий и связи КР Сабыр Кайыков, участвуя в обсуждении в социальной сети Facebook по поводу лишения гражданства Сусанны Егорян, представлявшей Кыргызстан на конкурсе World Next Top Model 2017, написал в комментариях, что ее надо «не только лишить, а убить, когда приедет». Дело в том, что в финале международного конкурса девушка вышла с лентой «Армения».

Напомним, наша соотечественница Сусанна Егорян заявила на своей странице в Instagram, что не предавала Кыргызстан. 18-летняя модель разъяснила ситуацию так: «У нас были такие правила: в одних выходах мы должны были представлять свою страну, а в других — национальность, указанную в паспорте. Мне и многим девочкам выдали по две ленты... Не понимаю, почему столько шума? Свою страну я не предала. Хотя многие люди говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не являюсь кыргызкой», — написала Сусанна Егорян.

Специалист госоргана Сабыр Кайыков подтвердил корреспонденту ИА «24.kg» свою позицию по лишению ее гражданства. А на вопрос корреспондента, каким образом нужно убить кыргызстанку, Сабыр Кайыков ответил, что «не знает», но нужно.

Спустя некоторое время, перезвонив, чиновник извинился, сообщив, что погорячился.

В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР обещали ИА «24.kg» информацию по ситуации предоставить позже.

Пресс-служба Государственной кадровой службы для комментариев недоступна.