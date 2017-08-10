15:11
+18
USD 69.41
EUR 81.43
RUB 1.16
Общество

Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана

Специалист Государственного комитета информационных технологий и связи КР Сабыр Кайыков, участвуя в обсуждении в социальной сети Facebook по поводу лишения гражданства Сусанны Егорян, представлявшей Кыргызстан на конкурсе World Next Top Model 2017, написал в комментариях, что ее надо «не только лишить, а убить, когда приедет».  Дело в том, что в финале международного конкурса девушка вышла с лентой «Армения». 

Напомним, наша соотечественница Сусанна Егорян заявила на своей странице в Instagram, что не предавала Кыргызстан. 18-летняя модель разъяснила ситуацию так:  «У нас были такие правила: в одних выходах мы должны были представлять свою страну, а в других — национальность, указанную в паспорте. Мне и многим девочкам выдали по две ленты... Не понимаю, почему столько шума? Свою страну я не предала. Хотя многие люди говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не являюсь кыргызкой», — написала  Сусанна Егорян.  

Специалист госоргана Сабыр Кайыков подтвердил корреспонденту ИА «24.kg» свою позицию по лишению ее гражданства. А на вопрос корреспондента,  каким образом нужно убить кыргызстанку, Сабыр Кайыков ответил, что «не знает», но нужно. 

Спустя некоторое время, перезвонив, чиновник извинился, сообщив, что погорячился.  

В пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности КР  обещали ИА «24.kg» информацию по ситуации предоставить позже.

Пресс-служба Государственной кадровой службы для комментариев недоступна.  
Ссылка:
просмотров: 2604
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Ремонт подземок в&nbsp;Бишкеке: бюджетных денег не&nbsp;жалко Ремонт подземок в Бишкеке: бюджетных денег не жалко
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»