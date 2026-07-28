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Общество

ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор

Решением совета директоров ОАО «Электрические станции» на должность генерального директора компании назначили Улугбека Мамыралиева.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, новый руководитель работал более 20 лет в энергетической отрасли Кыргызстана. Возглавлял производственно-технические подразделения и участвовал в реализации крупных проектов по модернизации крупных объектов энергетики страны.

пресс-службы ОАО «Электрические станции»
Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции». Улугбек Мамыралиев
В числе реализованных проектов с участием Улугбека Мамыралиева — работы по развитию и модернизации таких объектов, как Токтогульская и Уч-Курганская гидроэлектростанции.

Улугбек Мамыралиев имеет два высших образования. В 2001-2006 годах окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции». В 2012-2014 годах получил второе образование по специальности «Менеджмент» в Институте управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.

Справка 24.kg

ОАО «Электрические станции» является основной генерирующей компанией Кыргызстана и обеспечивает около 84 процентов выработки электроэнергии в стране. В состав компании входят семь гидроэлектростанций: Токтогульская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Камбаратинская ГЭС-2, Уч-Курганская ГЭС, Ат-Башинская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС и Таш-Кумырская ГЭС.

Общая установленная мощность объектов компании составляет 3 тысячи 293,76 мегаватта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383271/
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