ОАО «Электрические станции» возглавил новый генеральный директор

Решением совета директоров ОАО «Электрические станции» на должность генерального директора компании назначили Улугбека Мамыралиева.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, новый руководитель работал более 20 лет в энергетической отрасли Кыргызстана. Возглавлял производственно-технические подразделения и участвовал в реализации крупных проектов по модернизации крупных объектов энергетики страны.

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции». Улугбек Мамыралиев

В числе реализованных проектов с участием Улугбека Мамыралиева — работы по развитию и модернизации таких объектов, как Токтогульская и Уч-Курганская гидроэлектростанции.

Улугбек Мамыралиев имеет два высших образования. В 2001-2006 годах окончил Кыргызский государственный технический университет по специальности «Электрические станции». В 2012-2014 годах получил второе образование по специальности «Менеджмент» в Институте управления и бизнеса КГТУ имени Исхака Раззакова.