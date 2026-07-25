Пять объектов Казахстана включили в список ЮНЕСКО

Скальные мечети Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Ерлана Карина, это знаковое событие в истории страны.

«В последний раз объект нашего национального культурного наследия включался в престижный список ЮНЕСКО 22 года назад (в 2003-м в него вошел мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, в 2004 году — петроглифы Танбалы)», — сказал он.

В последние годы по инициативе главы государства эта работа возобновлена. В частности, поставлена задача включить в списки ЮНЕСКО Жаркентскую мечеть, полностью построенную из дерева, Вознесенский кафедральный собор в Алматы, петроглифы Каратау, а также «Слова назидания» Абая.