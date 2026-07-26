В Бишкеке 26 июля будет облачно, возможны дожди. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

24-28 июля — район, ограниченный БЧК, улицами Фучика, Дорожной, Юбилейной, рекой Ала-Арчой, улицами Пригородной, Молодая Гвардия, Саадаева, Школьной, переулком Садовым, улицами Коллекторной, Новой, Киргизской, переулком Советским.

У кого намечается той

Таалайбек Масабиров

Родился 26 июля 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Первое обвинение в компьютерном мошенничестве

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявили обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Он стал первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.

Червь Роберта Морриса подбирал пароли к учетным записям. Эта атака привела к масштабному заражению всей сети ARPANET.

B 1990-м его приговорили к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), 400 часам общественных работ и оштрафовали на $10 тысяч.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Владимир Буторин

Родился 26 июля 1937 года в селе Старо-Юрьево Воронежской области. Монументалист. Живописец. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. С 1974-го — член Союза художников СССР.



Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. В начале творческого пути работал в республиканских издательствах как оформитель и иллюстратор книг. С 1970-х годов — в монументальной и станковой живописи. Сделал декоративные росписи в фойе домов культуры в разных уголках республики.



Над сюжетно-тематическими композициями работал почти без натуры, добиваясь образности, композиционной и живописной выразительности. Работал также и в жанре портрета. Особенно Владимиру Буторину удались портреты детей, отличающиеся светлым настроением, добротой, тонкой живописностью.

Куда сходить

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