07:02
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане для департамента кинематографии разработают сайт

Департамент кинематографии объявил тендер на разработку официального сайта для информирования граждан о своей деятельности и размещения нормативных документов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на выполнение работ предусмотрено 186 тысяч сомов.

Сайт должен быть современным, адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах.

В требования включили:

  • адаптивный дизайн;
  • удобную навигацию;
  • поиск по сайту;
  • публикацию новостей;
  • загрузку файлов;
  • отображение фотогалереи;
  • форму обратной связи;
  • интеграцию с социальными сетями (Facebook, Instagram, YouTube и другими);
  • отображение контактной информации;
  • возможность дальнейшего расширения функционала.

Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 29 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382912/
просмотров: 617
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и стендап-концерты
Для больницы в Сокулукском районе покупают три машины скорой помощи
Премьерный четверг: «Одиссея» Кристофера Нолана, семейный фильм и экшен-манга
Из тысяч — в топ-8: режиссер из Кыргызстана получил грант Asian Film Awards
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские шоу и киноновинки
Драма «Буйрук» вызвала обсуждение на Международном кинофестивале стран ШОС
«Звездный путь», мультсериал и спин-офф: что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: джаз, кыргызский рок и звезды эстрады
Премьерный четверг: мюзикл с Полом Раддом и культовая хоррор-франшиза
Афиша Бишкека на неделю: концерты, детские шоу и киноновинки
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
Мальчик из&nbsp;Кыргызстана завершил заезд на&nbsp;скачках вместо упавшего казахстанца Мальчик из Кыргызстана завершил заезд на скачках вместо упавшего казахстанца
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в&nbsp;вербовке на&nbsp;войну, выдворен из&nbsp;Кыргызстана Блогер Виктор Васильев, обвиняемый в вербовке на войну, выдворен из Кыргызстана
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
26 июля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 июля, суббота
23:42
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
23:22
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:11
Пять объектов Казахстана включили в список ЮНЕСКО
21:27
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 июля: возможен небольшой дождь