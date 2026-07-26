Температурные рекорды: когда в Бишкеке отметили самое жаркое 26 июля

Самым жарким 26 июля в Бишкеке было в 2021 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +41,3 градуса.

Самым холодным — в 1949-м, когда температура составила +12,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет +25,5 градуса.

За все время наблюдений самым жарким стал июль 2019 года со среднемесячной температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — в 1898-м со средней температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 июля в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +33 градусов, а ночью — до +21.