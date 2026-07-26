Неделя-24. Рост инфляции до 15 процентов, и что происходит с бензином

Кабинет министров Кыргызстана повысил официальный прогноз инфляции на 2026 год с 9 до 14-15 процентов из-за сохраняющихся внешних шоков и роста мировых цен на топливо.

По заявлению первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева, если полностью отменить госрегулирование, рыночная цена бензина АИ-92 составила бы 114 сомов за литр, а дизеля — 148 сомов. Чтобы не допустить скачка цен, правительство компенсирует часть расходов нефтетрейдерам из бюджета.

Запасы топлива в стране увеличили до полутора месяцев (цель — 2,5 месяца). Контракты заключили с Беларусью и Китаем, ведутся переговоры о переработке нефти с Узбекистаном, льготных поставках 200 тысяч тонн нефти из России и мазута из Казахстана.

Фото из интернета. Несмотря на расширение безналичной оплаты, сумма наличных на руках у кыргызстанцев продолжает увеличиваться

В Кыргызстане на 1 июля 2026-го общая сумма наличных денег в обращении достигла 317 миллиардов 26,2 миллиона сомов. В кассах банков находится 31 миллиард 20,3 миллиона сомов, а основная масса — 286 миллиардов 5,9 миллиона — находится на руках у людей (+13,2 процента к прошлому году).

Во втором квартале этого года прожиточный минимум вырос до 9 тысяч 873,28 сома в месяц. Для трудоспособного населения он составил 11 тысяч 63,15 сома (мужчины — 11 тысяч 320,67 сома, женщины — 11 тысяч 5,42 сома). На продукты уходит 6 тысяч 417,63 сома. Самый высокий показатель в Бишкеке (10 тысяч 229,91 сома), самый низкий — в Таласской области (8 тысяч 784,97 сома).

Фото администрации президента. Садыр Жапаров вновь выступил с заявлением о землях, которые якобы продают иностранцам

Площадь Кыргызстана после уточнения границ выросла на 15 тысяч 572 гектара и составляет 20 миллионов 9 тысяч 572 гектара. Земли под инвестиционные проекты занимают менее 0,1 процента. Власти

пересмотрят законодательство и будут изымать участки

, арендованные на 49 лет, если инвесторы не ведут строительство.

Садыр Жапаров заявил, что совокупный госдолг республики равен 39 процентам ВВП (против 120 процентов до 2020 года). Президент поручил кабмину удерживать планку госдолга строго в пределах 50 процентов ВВП.

Он назвал будущую железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан ключевым проектом, который выведет страну из транспортного тупика и обеспечит доходы от транзита, сопоставимые с Кумтором.

Глава государства назвал импорт электроэнергии при богатых водных ресурсах «постыдным». За пять лет ввели около 50 малых и средних ГЭС и еще 50 строятся, а Минэнерго переходит на ежедневные отчеты перед гражданами.

Фото из интернета. ЕС расширяет санкции против кыргызстанских компаний

Кыргызстан не поддерживает односторонние санкции Запада и не планирует прекращать торговлю с Россией, однако усиливает контроль над банками и товарами двойного назначения для предотвращения вторичных ограничений. Об этом заявил в интервью 24.kg первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев.

В то же время в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вновь попали три компании из КР. В нем же оказались 15 фирм из Китая, 3 — из Турции, по 2 — из Казахстана и ОАЭ и 1 — из Индии. Евросоюз запретил операции с одним банком из Кыргызстана, связанным с использованием СПФС, и с тремя банками из других государств.

Из-за роста инвестиций в основной капитал на 168 процентов Кыргызстан столкнулся с нехваткой рабочих рук. При этом число граждан республики на заработках за рубежом сократилось с 680 тысяч в 2021 году до 380 тысяч в 2026-м. Кабмин призвал пресекать ксенофобию и опроверг слухи о массовой скупке жилья гражданами КНР.

Кабинет министров признал перегибы правоохранителей при проверках бизнеса (включая громкий случай с компанией PepsiCo). Для рассмотрения жалоб инвесторов создается спецкомиссия при участии прокуратуры.

Фото из интернета. В Кыргызстане усилили ответственность за дискриминацию на рабочем месте

Вступили в силу поправки в законы , запрещающие указывать пол в вакансиях и спрашивать кандидатов о детях, беременности или личной жизни. Вводится ответственность за домогательства на работе (включая командировки и переписку). В госорганах введен лимит — не более 70 процентов представителей одного пола.

По данным ООН, аварии на дорогах ежегодно обходятся Кыргызстану в 372 миллиона долларов (примерно 4 процента ВВП). На пешеходов приходится 40 процентов погибших, а 22 процента всех жертв — дети.

За первые шесть месяцев 2026 года в Детскую больницу скорой помощи Бишкека после ДТП обратились 1 тысяча 57 детей (287 госпитализированы).

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Белые яки

На пастбище Сырт Иссык-Кульской области зарегистрировали новую породу «Кыргызский белый як» («Кыргыз ак топозу»). Ее вывел селекционер Таштанбек Акматов за 2014-2026 годы. Порода ценна шерстью и пухом для текстильной промышленности.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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