Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора

Жусуп Абдрахманов, первый глава правительства Киргизской АССР. Он спас свой народ от голодной смерти, бросив вызов сталинской системе. За это его назвали героем, но расстреляли позже за откровенные записи в дневнике, ставшем антологией того исторического периода. Гениальность и смелость Абдрахманова опередили время, а его трагическая судьба стала символом эпохи.

В 2024 году президент Садыр Жапаров издал исторический указ, присвоив звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям: Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Глава государства поручил провести ряд мероприятий в их честь, призвав считать священным долгом каждого гражданина чтить их память.

Редакция 24.kg продолжает рассказывать об этих великих людях устами их потомков. Правнук одного из отцов-основателей Кыргызстана Астемир Абдрахманов — о новых открытиях, борьбе за историю и трагической судьбе своего великого предка.

Забыть нельзя помнить: как новые архивы меняют историю

«Все началось в 2021 году, когда по указу президента Садыра Жапарова в Кыргызстане впервые на государственном уровне широко отмечалось 120-летие Жусупа Абдрахманова», — начинает свой рассказ Астемир.

Тот год стал переломным. Правительственный оргкомитет инициировал масштабную работу по исследованию политического наследия первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР. По всему миру — от Кыргызстана до Турции, от России до Казахстана — проходили конференции, выставки, издавались книги. В Анкаре и Чолпон-Ате были установлены памятники, а самому Жусупу Абдрахманову посмертно присвоили высшую степень отличия — звание Героя Кыргызской Республики.

Особый знак «Ак-Шумкар» вручили и Астемиру Абдрахманову,не просто как старшему в поколении потомков, а как хранителю памяти о своем великом предке. Награды Жусупа Абдрахманова вместе с тетрадью бесценного дневника Астемир Абдрахманов передал президенту КР. Сейчас эти реликвии хранятся в Национальном историческом музее.

Фото личный архив . Астемир Абдрахманов

«Но самое главное, — подчеркивает Астемир, — по поручению главы государства в архивах Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана был обнаружен огромный массив ранее неизвестных документов. Их количество, найденное за первые месяцы, превысило весь объем, собранный за предыдущие 35 лет».

Письма из прошлого и борьба за республику

В начале 1920 годов перед народом стояла задача по построению кыргызской государственности. С этой целью Жусуп Абдрахманов со своими соратниками Ишеналы Арабаевым, Иманалы Айдарбековым и Абдыкеримом Сыдыковым инициировал создание Горной Киргизской области. Учредительный съезд прошел 4 июня 1922 года, область была официально учреждена, но через короткое время все документы были аннулированы по личному распоряжению Иосифа Сталина.

Только в октябре 1924 года цель общественных деятелей все же была достигнута. После разделения Туркестанской АССР на национальные государства ВЦИК наконец принял историческое постановление об образовании отдельного социалистического государства — Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР.

Позже стали открываться новые, поразительные факты.

Одной из ярких находок стало пятое по счету письмо Абдрахманова к Сталину, датированное 1924 годом. В нем он аргументированно доказывал целесообразность вхождения только что созданной Киргизской автономной области в состав РСФСР, а не другой союзной республики.

«Как показало время, это был гениальный стратегический шаг, — объясняет правнук. — Он позволил автономии окрепнуть в составе сильной республики и продолжить путь к полному суверенитету. Абдрахманов добивался этого, не вступая в конфронтацию, а, напротив, заручившись поддержкой высшего руководства СССР».

Фото личный архив . Жусуп Абдрахманов

Основанием для таких смелых требований стали феноменальные экономические успехи. Под руководством ставшего премьером в 25 лет Жусупа Абдрахманова с 1927 по 1932 год Киргизская АССР демонстрировала самые высокие темпы роста среди всех республик Союза. Это лидерство позволяло ему обоснованно ставить перед Политбюро вопрос о преобразовании автономии в союзную республику.

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«Анализ документов показывает, что де-факто Кыргызстан стал союзной республикой уже 27 апреля 1930 года, — добавляет Астемир. — В этот день вышло решение советского правительства о прямом вхождении Киргизии во все взаимоотношения с союзными органами на правах союзной республики. Юридическое оформление в 1936 году было уже делом времени».

Что в имени тебе моем?

Свои усилия Жусуп Абдрахманов объединял с другими кыргызскими лидерами. «Абдыкерима Сыдыкова в свое время Жусуп Абдрахманов называл своим учителем. Когда первого исключили из партии, то он опирался на Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова. В 30-х годах Абдыкерим Сыдыков работал в Ташкенте в Госплане и именно Жусуп Абдрахманов настоял на его возвращении в Пишпек и даже выделил ему вагон для переезда с семьей. Потом Жусупа Абдрахманова даже попрекали за такие связи», — отметил Астемир Абдрахманов.

Правнук добавляет, что Жусуп Абдрахманов с 1920 по 1926 годы активно занимался общественно-политической деятельностью.

«Работал на высоких комсомольских, партийных и государственных должностях. Представьте себе уже в 18 лет он участвовал в III Съезде комсомола в Москве, где сидел в президиуме рядом с Владимиром Лениным и вел с ним длительную беседу. Многие пишут, что он был председателем совнаркома в 26 лет, а ему было только 25 лет. Также многие не пишут о том, что он был членом Президиума ЦИК СССР. Даже когда в 1933 году его по сути объявили врагом народа, он еще формально оставался членом президиума, хотя политическая смерть наступила уже в 31 год.

В своем дневнике о себе Жусуп Абдрахманов пишет так: «Кто я? Сын манапа, баловень судьбы, батрак, красноармеец, председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР, член президиума ЦИК СССР», — рассказал Астемир Абдрахманов.

Кыргызский Турксиб: битва за железную дорогу

Невероятной сенсацией стала еще одна находка — история борьбы за Туркестано-Сибирскую магистраль. В 20-е годы Киргизия оказалась в числе первенцев индустриализации, и Жусуп Абдрахманов отстоял решение начать строительство грандиозной железной дороги именно из города Фрунзе.

Однако в последний момент администрация Турксиба внезапно изменила план, предложив пустить дорогу в обход Киргизии, через пустынные земли. Жусуп Абдрахманов вступил в решительное противостояние с чиновниками из правительства СССР.

«Эта тяжелая, неравная борьба продолжалась два месяца, за ней следила даже международная пресса, — рассказывает Астемир. — И 3 ноября 1927 года Жусупу удалось добиться от Политбюро невероятной компенсации для Киргизии — строительства отдельной железнодорожной ветки от Фрунзе вглубь республики, до Иссык-Куля. А современный проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, по сути, является реализацией того самого, абдрахмановского, плана вековой давности».

Этому сюжету Астемир Абдрахманов посвятил документальный фильм «Железный путь Жусупа Абдрахманова — Кыргызский Турксиб», который уже номинирован на премию имени Токтогула. И как рассказал правнук отца-основателя, он намерен снять еще один фильм в продолжение темы.

Почему Пишпек-Фрунзе стал столицей республики?

«После создания Кара-Киргизской автономной области существовала угроза ее территориальной целостности. Была проблема управления южной частью Кыргызстана под боком у Ташкента, где находилось Среднеазиатское руководство и которому Советская Киргизия также подчинялась, как и руководству РСФСР и СССР. В связи с этим в 1924 году Жусуп Абдрахманов делал предложение немедленного переезда правительства из Ташкента в город Джалал-Абад, находясь в котором можно было бы лучше организовать управление и взаимодействие в южной части области. Но, к сожалению, Джалал-Абад был мало приспособлен для этого, поэтому как временное было принято решение выбрать столицей Пишпек и переехать туда правительству», — поясняет правнук Абдрахманова.

Но почему же Фрунзе(Пишпек) впоследствии так и остался главным городом Кыргызстана?

К 1925 году Высшее политическое руководство СССР наконец-таки стало предпринимать активные шаги по индустриализации страны. В 1926 году Жусуп Абдрахманов, работая в Москве в аппарате ЦК ВКП(б), объединившись с соратниками из руководства ряда ведомств, добивается того, что главной стройкой первой пятилетки будет Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль, а южным истоком этого всесоюзного строительства станет город Фрунзе. И в 1925-1926 годах уже стало нецелесообразно рассматривать возвращение в Джалал-Абад. И несмотря на то, что из-за чиновничьей недальновидности в конечном итоге магистраль прошла в 157 километре от станции Луговая, Фрунзе на южном участке строительства по-прежнему оставался главным логистическим пунктом этой гигантской стройки и становился центром экономического притяжения в республике. К тому же от самого Фрунзе в это же время стал продолжаться железнодорожный путь вглубь северной части Советской Киргизии к Иссык-Кулю.

Когда переезд правительства в южную часть уже исключен, но опасность отрыва юга никуда не исчезала, Жусуп Абдрахманов отстаивает вопрос по районированию автономии на 7 кантонов: Фрунзе, Чуй, Талас, Каракол, Нарын, Ош, Джалал-Абад.

Нужно подчеркнуть, что создание отдельного большого южного округа, было экономически оправдано еще в 1924 году. Но Жусупу Абдрахманову нужно было выиграть время для того, чтобы Киргизия хотя бы немного окрепла хозяйственно, культурно, политически, поэтому он шел на такие шаги. И лишь в конце октября 1928 года, когда опасность несколько ослабла, Абдрахманов инициирует подготовку к созданию отдельного южного округа«, — добавил Астемир Абдрахманов.

Рассказчик отметил, что Жусуп Абдрахманов активно способствовал оседлости кыргызского населения, понимая, что только так можно укреплять республику и развивать ее.

«Только за один год ему удалось добиться оседлости 8 тысяч хозяйств. На следующий год он просил помощи у центра уже для 30 тысяч хозяйств, но его оппоненты не торопились с решением этой задачи так быстро. Тем не менее Жусуп Абдрахманов продолжал вести работу в этом направлении», — добавил Астемир Абдрахманов.

Человек, остановивший голод

Особое место в наследии Абдрахманова занимает его подвиг во время голода 30-х годов. Когда в других республиках, где пытались выполнить нереальные планы по хлебозаготовкам, разразился голодомор, Абдрахманов пошел против системы. Он отказался отдавать зерно, спасая не только свой народ, но и более ста тысяч беженцев из Казахстана.

В его дневнике сохранился диалог с руководством СредАзбюро ВКПб, который потрясает своей смелостью:

Абдрахманов: Не дадите хлеба для наших хлопкоробов, не получите от нас фуража.

Руководство: Как это так? Это нарушение партдисциплины!

Абдрахманов: Понимаю. Но хлопок имеет союзное значение. Я хочу снабдить людей хлебом. Если за это у меня отнимете партбилет — что ж! Ничего не имею против.

В итоге он «выбил» 5 тысяч центнеров зерна, сохранив тысячи жизней.

Дневник как приговор

Личный дневник был для Абдрахманова единственным другом. «Ты верен мне до тех пор, пока в моих руках. А можешь стать предателем, когда попадешь в чужие руки», — писал он на первой странице, словно предчувствуя беду.

Так и случилось. Дневник, в котором он откровенно писал о недостатках партийной линии и нелестно отзывался о Сталине, был похищен у его возлюбленной коммунистки-троцкистки Марии Натансон и попал прямо на стол вождю.

«Вот недавнее мое открытие в московских архивах: 14 августа 1933 года Сталин пишет записку Кагановичу и Молотову: «Стоит прочесть дневник Абдрахманова... Видно, что здорово обработали его автора господа Наумовы (троцкисты). По прочтении верните мне»», — рассказывает Астемир.

Каждый член Политбюро оставил на дневнике свою резолюцию, поддержав вождя. Это стало по сути смертным приговором.

В сентябре 1933 года Центральный Комитет, рассмотрев вопрос о киргизской парторганизации, освободил Жусупа Абдрахманова от должности председателя Совнаркома Киргизской АССР, дело о его партийной принадлежности было передано в Центральную контрольную комиссию ВКП(б). Фактически же в вину ему ставилось «невыполнение распоряжений партии — срыве плана хлебозаготовок республики». Там, где послушные местные руководители выполнили спущенные Москвой нереальные планы хлебозаготовок (Украина, Казахстан), лишая собственный народ последнего куска хлеба, начался настоящий голодомор, унесший миллионы жизней местного населения. Киргизия, благодаря строптивости Жусупа Абдрахманова, избежала этой трагической участи.

14 октября 1933 года ЦКК ВКП(б) исключила Жусупа Абдрахманова из партии «за извращение решений партии», но, принимая во внимание его прежнюю работу и активное участие в Гражданской войне, сочла возможным через год вернуться к вопросу его партийности на основании отзыва о нем местной парторганизации.

Абдрахманов был принят его давним другом Владимиром Шубриковым на работу заместителем заведующего управления животноводства Средневолжского краевого земельного отдела в Самару, а с 1935 года переведен на такую же должность в Оренбургском облисполкоме.

Фото личный архив . Экслюзивное фото цветного загранпаспорта Жусупа Абдрахманова

Он написал несколько писем Сталину и в КПК при ЦК ВКП(б) с просьбой о восстановлении в партии. Но все было бесполезно. Жусуп был арестован 4 апреля 1937 года. Ему предъявили обычное в таких случаях обвинение — антисоветская деятельность. Из Оренбурга он был перевезен во Фрунзе, где следствие по его делу было продолжено.

Человек за строками истории

Кем был Жусуп в жизни? Строгим, но любящим отцом пятерых детей. Человеком безупречного вкуса, дружившим с Владимиром Маяковским, который привозил ему из Америки невиданную роскошь — бритвенный набор Gillette, а его жене Гульбахрам — золотые часики.

«Согласно данным описи конфискованного имущества Жусупа Абдрахманова в протоколе, полученном в ГКНБ, фигурирует даже дамский пистолет Браунинг. Его тоже Маяковский подарил супруге Жусупа Абдрахманова. Эти интересные факты свидетельствуют о близкой дружбе прадеда с поэтом!», — считает Астемир Абдрахманов.

К слову, есть архивная фотохроника, где Жусуп Абдрахманов был в числе 16 человек, которые несли гроб с телом Маяковского. И вместе с матерью и сестрами Маяковского, Лилей и Осипом Бриками Жусуп Абдрахманов был в числе самых близких, которые в зале крематория в последний раз видели главного поэта революции.

О своей великом прадеде правнук впервые услышал от своего дедушки Алибека:

«Мне было лет семь. Как-то пришел из школы и рассказал ему, что у моего одноклассника дедушка — знаменитый поэт. Тогда мой дед ответил: «А ты скажи, что твой прадед — первый революционер». Тогда я сразу представил его высоким, красивым, в белой форме и с пистолетом».

Позже дед рассказал правду — что его отца расстреляли незаконно. Он оберегал своих детей от этой страшной истории, ведь клеймо «сын врага народа» ломало судьбы.

Потомки Жусупа Абдрахманова

Как известно, у Жусупа Абдрахманова было 5 детей. Как рассказал Астемир Абдрахманов, старший сын Анвар — фронтовик, получил серьезное ранение, вернулся на родину, но почти сразу же умер. Говорят, он был больше всех похож на своего отца. Второй сын Алибек был деятелем культуры и работал директором филармонии.

Дочь Аида отучилась в Ленинграде, вернулась в 1949 году на родину, но как дочери врага народа, ей отказали в работе. «В этой стране ты работать не будешь!», — так и сказали ей. И тогда Аиде Абдрахмановой пришлось уехать в Казахстан. Интересно, что всю жизнь она проработала как раз на том самом Турксибе, который продвигал ее отец, стала почетным железнодорожником.

Другая дочь Раиса Абдрахманова работала по профсоюзной линии. А самая младшая из его дочерей Ленина, работавшая председателем профкома завода «Айнур», всю жизнь боролась за восстановление честного имени своего отца. Она очень помогла в раскопках на Чон-Таше, где по золотым зубам скелета и был опознан Жусуп Абдрахманов. Именно она обратилась к Всесоюзной партийной конференции и лично Михаилу Горбачеву с требованием реабилитации Жусупа Абдрахманова. В итоге наш предок в 1958 году был реабилитирован в гражданском отношении, а в партийном отношении — лишь в 1988 году«, — рассказал Астемир Абдрахманов.

Он добавил, что и его семья столкнулась с «клеймом позора».

«Моя мама работала в молодости в цирке воздушной гимнасткой, и как-то пожилой человек сказал ей в разговоре, что знал Жусупа Абдрахманова и, мол, он враг народа. Тогда мама не знала ничего про своего дедушку, а тут такие признания, это было для нее потрясение. Она была очень недовольна тем, что мой дед не рассказал ей ничего. Тогда ее отец достал два документа, один о гражданской реабилитации Жусупа Абдрахманова, а второй — его обращение к народному комиссару внутренних дел СССР Николаю Ежову. В нем он пишет, что во время ареста его довели до невменяемого состояния в силу физического воздействия и его показания против ряда людей, которых он даже не знает, не считать достоверными. Обращение написано, по-видимому, уже после того, как прадед пришел в себя после пыток. Этот документ случайно попал к деду через знакомого. Насколько я знаю, документ хранился ранее в музее Революции в Москве», — отметил Астемир Абдрахманов.

Рассказывая о себе, правнук видного государственного деятеля отмечает, что закончил Политехнический институт, но работает в сфере туризма. В настоящее время активно занимается абдрахмановедением.

Прерванная жизнь

В ночь с 5 на 6 ноября 1938 года на выездном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР Жусуп Абдрахманов был обвинен в принадлежности «к антисоветской террористической диверсионно-предательской организации, которая ставила своей целью свержение Советской власти, отторжение Киргизии от СССР и создание буржуазно-националистического государства с ориентацией на Англию».

Его приговорили к высшей мере наказания — расстрелу и совершили приговор накануне празднования 21-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции — 7 ноября, беззаветному служению которой он посвятил всю свою жизнь. Ему было всего 36 лет.

Останки Жусупа Абдрахманова были найдены среди 137 жертв сталинских репрессий в братской могиле в селе Чон-Таш.

Возвращение имени

Сегодня работа по восстановлению исторической справедливости продолжается. Правительство КР поставило задачу номинировать дневники Жусупа Абдрахманова в программу ЮНЕСКО «Память мира».

Именем Жусупа Абдрахманова названа одна из центральных улиц Бишкека.Академии государственного управления при президенте Кыргызской Республики присвоено имени Жусупа Абдрахманова.

По всей республике и за ее пределами установлены памятники Жусупа Абдрахманова. Так, в родном селе Жаркынбаево Иссык-Кульской области установлен бюст в честь 100-летия со дня рождения деятеля. В культурно-этнографическом центре «Рух Ордо», в городах Каракол, Чолпон-Ата также ему установлены памятники.

В 2018-м в городе Оренбурге (РФ) состоялось открытие мемориальной доски. В 2021 году в Анкаре открыт памятник.

«Сложилась парадоксальная ситуация, — заключает Астемир. — Оказалось, что за рубежом Абдрахмановым интересуются свыше 30 лет, о нем пишут и находят невероятные документы. Мы только сейчас начинаем открывать для себя истинный масштаб его личности. И наш долг — сохранить эту память для будущих поколений».