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Общество

Таяние ледников может пробудить древние вирусы — ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) представила седьмое издание доклада «Рубежи» (Frontiers), в котором особо подчеркиваются риски для здоровья пожилых людей, связанные с изменением климата. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Помимо опасных волн жары, доклад предупреждает о других тревожных тенденциях: таяние ледников может пробудить древние вирусы, а наводнения — высвободить токсичные химикаты, запрещенные десятилетия назад.

«Если глобальное потепление превысит отметку в 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, это может привести к значительному сокращению криосферы — вечной мерзлоты, морского льда, снежного покрова и ледников. В криосферных регионах проживают около 670 миллионов человек, а миллиарды — зависят от водных ресурсов, берущих начало в этих зонах планеты», — говорится в сообщении.

В условиях таяния льда в окружающую среду могут попасть ранее замороженные микроорганизмы — вирусы, бактерии и грибки.

Некоторые из них могут обладать устойчивостью к антибиотикам, создавая дополнительные угрозы для здоровья. Чтобы замедлить таяние криосферы, доклад рекомендует сократить выбросы парниковых газов. Также предлагается расширить научные исследования микробного биоразнообразия криосферы, которое может исчезнуть безвозвратно.

Доклад обращает внимание и на еще одну малоизвестную, но тревожную угрозу: из-за наводнений на поверхность могут попадать токсичные вещества, запрещенные десятилетия назад. Они накапливались в донных отложениях и могут вновь попасть в окружающую среду, включая продовольственные цепочки.

Среди эффективных решений — традиционные гидротехнические сооружения (дамбы, водоотводные бассейны), современные системы дренажа, регулярный мониторинг загрязнителей, а также природоориентированные подходы, например концепция «губчатых городов», способных впитывать излишки воды.

«Тепловые волны — одно из самых частых и смертоносных последствий изменения климата наряду с наводнениями и сокращением ледового покрова, — заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. — Мы должны быть готовы к рискам, которые несут эти явления, особенно для самых уязвимых категорий населения, включая пожилых людей».

Пожилые люди, особенно в городах стран с низким и средним уровнем дохода, составляют все более заметную часть населения.

По оценкам, смертность среди пожилых людей из-за жары с 1990-х годов выросла на 85 процентов.

Их уязвимость усугубляется хроническими заболеваниями, слабостью, ограниченной подвижностью, загрязненным воздухом и затоплением прибрежных районов, где они часто проживают.

Авторы доклада призывают делать города более зелеными, устойчивыми к климатическим рискам и удобными для людей всех возрастов. Это возможно через более грамотное городское планирование, развитие систем раннего оповещения и участие самих жителей в управлении рисками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335984/
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Таяние ледников может пробудить древние вирусы — ЮНЕП