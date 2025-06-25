Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься

Следующие выборы президента Кыргызской Республики состоятся 27 января 2027 года. Выборы в Жогорку Кенеш по плану должны пройти в ноябре 2026-го. То есть между двумя крупнейшими электоральными мероприятиями будет только два месяца.
Насколько допустим такой короткий временной промежуток и хорошо ли, что одна избирательная кампания фактически перейдет в другую? Как это скажется на стабильности, настроении электората? Вероятно, эти и другие подобные вопросы не дают снизить интенсивность полемики внутри кыргызского общества вокруг роспуска парламента и необходимости максимально «развести» выборы в парламент и выборы главы государства.
Традиции и опыт
Универсального или «правильного» временного интервала между президентскими и парламентскими выборами не существует. Оптимальная разница зависит от политической системы, конституционных особенностей, исторических традиций, общеполитической ситуации каждой конкретной страны. Однако некоторые общие принципы все-таки есть.
В большинстве государств, где существуют и президентские, и парламентские выборы, временной интервал между ними обычно составляет от одного года до нескольких лет.
Иногда выборы могут быть синхронизированы (состояться в один день) или проводиться с разницей в несколько месяцев. Но такие ситуации обычно связаны с особыми политическими обстоятельствами или конституционными требованиями.
Вот несколько примеров:
США. Президентские выборы проводятся раз в четыре года, а выборы в Конгресс (включая Палату представителей и часть Сената) – каждые два года. Это означает, что президентские и парламентские выборы частично совпадают, но не проводятся одновременно.
Франция. Президентские и парламентские выборы могут проводиться в разные годы, с интервалом в несколько лет, хотя в последнее время наблюдается тенденция к проведению парламентских выборов вскоре после президентских, чтобы обеспечить главе государства поддержку в парламенте.
Россия. Президентские и парламентские выборы проводятся в разные годы, с интервалом в несколько лет.
Минусы двух электоральных циклов подрядВ Кыргызстане сейчас внутриполитическая стабильность. Однако выборы даже при полном контроле над ситуацией со стороны власти – всегда стресс для общества. Особенно выборы в парламент, отличающиеся высокой конкурентностью, а значит, и конфликтностью.
Предстоящая битва за депутатские мандаты обещает быть особенно эпичной.
Новая избирательная система еще не прошла «обкатку», поэтому конфликты и, как следствие, напряженность на местах неизбежны. Причем не только во время предвыборного периода, но и после. Особенно учитывая тот факт, что, помимо политиков, получить депутатский мандат как некую охранную грамоту попытаются многочисленные бизнесмены. Многие из них в случае проигрыша будут пытаться взять реванш за потраченные впустую средства.
Кроме того, две избирательные кампании подряд, безусловно, скажутся на явке на президентских выборах. Два избирательных цикла подряд приведут к усталости избирателей, снижению интереса к политическим процессам и, как следствие, к снижению явки на вторых выборах. А это значит, что и к снижению легитимности. Ведь чем выше явка на выборах, тем победитель легитимнее в глазах большинства избирателей и международного сообщества.
Аргументы за досрочные выборы в Жогорку Кенеш:
- Две избирательные кампании подряд – это риск политической напряженности и нестабильности. Многие кандидаты, проигравшие выборы в Жогорку Кенеш, будут стремиться к реваншу.
- Усталость избирателей и снижение явки. Два избирательных цикла один за другим, естественно, приведут к усталости избирателей. Следовательно, явка на президентских выборах будет снижена, что позволяет муссировать тему достаточной легитимности победителя.
- Повышенная нагрузка на избирательную систему. Организация и проведение двух масштабных избирательных кампаний с небольшим временным интервалом требуют значительных финансовых, кадровых и логистических ресурсов, что может создать избыточную нагрузку на избирательную систему и повысить риск ошибок и нарушений.
Резюмируя, можно сделать однозначный вывод, что в целом проведение выборов с небольшим временным интервалом грозит негативно сказаться на стабильности политической системы, эффективности государственного управления и качестве демократических процессов в Кыргызстане.
Остается надеяться, что во избежание этих рисков Жогорку Кенеш как представительный орган из ответственных политиков, заботящихся прежде всего о республике, примет взвешенное и аргументированное решение о самороспуске.