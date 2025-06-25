Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься

Следующие выборы президента Кыргызской Республики состоятся 27 января 2027 года. Выборы в Жогорку Кенеш по плану должны пройти в ноябре 2026-го. То есть между двумя крупнейшими электоральными мероприятиями будет только два месяца.

Насколько допустим такой короткий временной промежуток и хорошо ли, что одна избирательная кампания фактически перейдет в другую? Как это скажется на стабильности, настроении электората? Вероятно, эти и другие подобные вопросы не дают снизить интенсивность полемики внутри кыргызского общества вокруг роспуска парламента и необходимости максимально «развести» выборы в парламент и выборы главы государства.

Традиции и опыт

В большинстве государств, где существуют и президентские, и парламентские выборы, временной интервал между ними обычно составляет от одного года до нескольких лет.

Универсального или «правильного» временного интервала между президентскими и парламентскими выборами не существует. Оптимальная разница зависит от политической системы, конституционных особенностей, исторических традиций, общеполитической ситуации каждой конкретной страны. Однако некоторые общие принципы все-таки есть.

Иногда выборы могут быть синхронизированы (состояться в один день) или проводиться с разницей в несколько месяцев. Но такие ситуации обычно связаны с особыми политическими обстоятельствами или конституционными требованиями.

Вот несколько примеров:

США. Президентские выборы проводятся раз в четыре года, а выборы в Конгресс (включая Палату представителей и часть Сената) – каждые два года. Это означает, что президентские и парламентские выборы частично совпадают, но не проводятся одновременно.

Франция. Президентские и парламентские выборы могут проводиться в разные годы, с интервалом в несколько лет, хотя в последнее время наблюдается тенденция к проведению парламентских выборов вскоре после президентских, чтобы обеспечить главе государства поддержку в парламенте.

Россия. Президентские и парламентские выборы проводятся в разные годы, с интервалом в несколько лет.

Минусы двух электоральных циклов подряд

Предстоящая битва за депутатские мандаты обещает быть особенно эпичной.

В Кыргызстане сейчас внутриполитическая стабильность. Однако выборы даже при полном контроле над ситуацией со стороны власти – всегда стресс для общества. Особенно выборы в парламент, отличающиеся высокой конкурентностью, а значит, и конфликтностью.

Новая избирательная система еще не прошла «обкатку», поэтому конфликты и, как следствие, напряженность на местах неизбежны. Причем не только во время предвыборного периода, но и после. Особенно учитывая тот факт, что, помимо политиков, получить депутатский мандат как некую охранную грамоту попытаются многочисленные бизнесмены. Многие из них в случае проигрыша будут пытаться взять реванш за потраченные впустую средства.

Кроме того, две избирательные кампании подряд, безусловно, скажутся на явке на президентских выборах. Два избирательных цикла подряд приведут к усталости избирателей, снижению интереса к политическим процессам и, как следствие, к снижению явки на вторых выборах. А это значит, что и к снижению легитимности. Ведь чем выше явка на выборах, тем победитель легитимнее в глазах большинства избирателей и международного сообщества.

Аргументы за досрочные выборы в Жогорку Кенеш:

Две избирательные кампании подряд – это риск политической напряженности и нестабильности. Многие кандидаты, проигравшие выборы в Жогорку Кенеш, будут стремиться к реваншу.

Усталость избирателей и снижение явки. Два избирательных цикла один за другим, естественно, приведут к усталости избирателей. Следовательно, явка на президентских выборах будет снижена, что позволяет муссировать тему достаточной легитимности победителя.

Повышенная нагрузка на избирательную систему. Организация и проведение двух масштабных избирательных кампаний с небольшим временным интервалом требуют значительных финансовых, кадровых и логистических ресурсов, что может создать избыточную нагрузку на избирательную систему и повысить риск ошибок и нарушений.

Резюмируя, можно сделать однозначный вывод, что в целом проведение выборов с небольшим временным интервалом грозит негативно сказаться на стабильности политической системы, эффективности государственного управления и качестве демократических процессов в Кыргызстане.

Остается надеяться, что во избежание этих рисков Жогорку Кенеш как представительный орган из ответственных политиков, заботящихся прежде всего о республике, примет взвешенное и аргументированное решение о самороспуске.