В Бишкеке 22 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — отрезки улиц Бабашалина, Ахунбаева.

Памятные даты

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Фото 24.kg. Монумент «Мать-Родина» Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 тысячу 418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Образована Таласская область

Фото Сабыра Телемишева. Беш-Таш, Таласская область

В 1944 году в Киргизской ССР впервые создана Таласская область. Однако через 12 лет — 18 февраля 1956-го — упразднена, а ее территория передана во Фрунзенскую область. Восстановлена в 1980 году, в 1988-м вновь упразднена.

Уже через два года — постановлением Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990-го — вновь восстановлена в составе районов, ранее переданных в республиканское подчинение: Кировского, Ленинпольского и Таласского, а также города Таласа.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Изя Герштейн

Фото kyrgyzcinema.com. Изя Герштейн в Хайфе

Знаменитый кыргызский режиссер-документалист Изя Герштейн родился 22 июня 1923 года в Киеве.

Народный артист Киргизской ССР, заслуженный деятель искусств республики посвятил 50 лет своей жизни кыргызскому документальному кино. Его фильмы «Мыс гнедого скакуна», «Прощай, мельница», «Чингиз Айтматов», созданные полвека назад, вошли в сокровищницу мирового кинематографа.

Режиссеру удалось запечатлеть жизнь в кыргызской глубинке такой, какая она была в середине прошлого века.

Умер 13 февраля 2013-го в Хайфе.

Родился поэт Турар Кожомбердиев

Фото из интернета. Поэт Турар Кожомбердиев

Родился 22 июня 1941 года в селе Сары-Булак Жайылского района в семье табунщика.

Свое первое стихотворение напечатал в «Учительской газете». Затем на страницах республиканской газеты «Кыргызстан пионери», где он работал, появилась первая подборка его стихов. Молодого автора напутствовал сам Насирдин Байтемиров — известный поэт, прозаик, драматург.

Одна за другой вышли в свет книги «Луна в луже» (1961), «Красное яблоко» (1965), «Утренняя симфония» (1968), «Неугасимый очаг» (1972), «Утренняя звезда» (1979), «Стихи» (1974) и другие. В Тураре Кожомбердиеве счастливо сочетались качества детского поэта и яркого лирика, пишущего для взрослых. В 1970-м за сборники «Красное яблоко» и «Утренняя звезда» ему присуждена премия Ленинского комсомола Киргизии.

Умер в 1989 году.

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